Lunedì 17 Settembre 2018, 10:23

Sono arrivati nel Liceo Sannazaro di Napoli gli ispettori inviati dell'Ufficio Scolastico regionale. Dovranno fare luce su quanto accaduto nei giorni scorsi al Liceo quando, a causa della mancanza di aule (48 a fronte di 53 classi), la preside Laura Colantonio ha programmato attività extra che hanno ricompreso anche «gite al mare» in un lido di Varcaturo, dove i ragazzi sono andati con i professori e dove avrebbero dovuto continuare a fare attività sportiva. Prosegue, all'esterno della scuola, il sit in dei ragazzi che oggi, stando a una comunicazione della preside Laura Colantonio, sarebbero dovuti rimanere a casa per la rotazione. Il problema è l'assenza delle aule, 48 a fronte di 53 classi. Sono state così annullate le attività extra moenia in programma per le 5 classi, che, nei giorni scorsi, avevano suscitato polemiche a causa di una uscita con destinazione Varcaturo, località balneare. Nella giornata di oggi sono attesi gli ispettori inviati dall'Ufficio scolastico regionale della Campania per capire la situazione.