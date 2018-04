CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 14 Aprile 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La musica è italiana, ma non è la stessa. Il ragazzo dagli occhi chiari sta in piedi, nell’angolo più buio del teatro Sannazaro trasformato in pista da ballo, la prima grande festa organizzata dopo la tragedia. È l’amico di Nicola Marra che ha recuperato il telefono, purtroppo tardi a Positano, dove il compagno di Chiaia è morto, ad appena 21 anni, da solo, a Pasqua, cadendo in un crepaccio al termine di una notte di sballo in discoteca. «Siamo scioccati: per la prima volta sentiamo che siamo stati colpiti», dice Massimo Coppin sulle note di «Amore disperato». Lo studente della Federico II è sconvolto e arrabbiato per il ritratto di una generazione tracciato all’indomani di quel volo di settanta metri fatto dal compagno ubriaco, certo su di giri, forse nella forsennata ricerca delle chiavi dell’auto tra le rocce e la vegetazione, «dove non avrebbe mai potuto trovarle perché erano nella tasca del giubbotto lasciato con il resto delle cose all’interno del locale». Qui, al teatro, l’ingresso costa 40 euro, 20 senza cena, «ma anche in quell’occasione non avevamo speso più di 60 euro a testa», puntualizza Coppin, e spiega che i genitori non gli danno tanto di più: «Noi tutti siamo fortunati, ma non siamo quei ragazzi che bruciano 1500 euro in una sera, non facciamo una vita sopra le righe».Un bicchiere di vino in una mano, lo sguardo di questo ragazzo senza colpe, anche lui di 21 anni, incrocia in un istante tutto il passato e tutto il futuro. Vede sfilare le ragazze sui tacchi, fidanzati abbracciati, brilli, sorridenti e bellissimi, in camicia bianca e jeans d’ordinanza, i vestiti identici ai suoi. Protagonisti sul palco: i figli di Chiaia, pigiati l’uno all’altro, gli stessi volti del party precipitato nell’incubo in Costiera amalfitana.