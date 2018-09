Sannazaro, è caos, diktat dei genitori: «Il sabato rotazione per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 08:51

Un'altra giornata di caos e tensioni. Il liceo «Sannazaro» sembra non trovare pace e ieri all'ingresso si è presentato il Blocco Studentesco Napoli, componente di CasaPound Italia, con sabbia, ombrellone, sdraio e uno striscione: «La gita al mare è la nuova idea di succursale?». Una protesta che agli studenti sannazarini non è andata giù e da cui i rappresentanti «si dissociano in toto da Blocco Studentesco e da qualsiasi associazione analoga». Intanto, tensione all'assemblea del Comitato dei Genitori che ha sottoscritto un documento con alcune richieste avanzate alla dirigente scolastica Laura Colantonio.Finalmente la preside ha ufficializzato il numero di classi e aule disponibili: 53 classi contro 46 aule, e non 48 come inizialmente dichiarato. Nel suo conteggio, infatti, inizialmente aveva inserito anche laboratorio di Informatica e Aula magna: due spazi che non aveva nessun diritto di definire aule. Dalla circolare numero 8 dell'11 settembre, infatti, emerge che non hanno classe assegnata: 3A, 3E, 3D, 3G e 4D, mentre 4E e 4L avevano rispettivamente aula magna e laboratorio.