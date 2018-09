CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Settembre 2018, 22:56

Ormai i rapporti tra studenti e preside sono inevitabilmente rotti. La tensione al liceo «Sannazaro» è palpabile e nella giornata di ieri ci sono stati ulteriori contrasti riguardo le «uscite curriculari» che i ragazzi con le loro famiglie definiscono «gite» perché sarebbero ore tolte alla didattica frontale. Uscite dovute a un eccesso di cinque classi rispetto a quelle che l’edificio può contenere, che la preside Laura Colosimo ha cercato di contenere proprio con visite al parco della Floridiana e a stabilimenti balneari sul litorale flegreo ma anche in piscine dell’area collinare di Napoli. Ieri mattina due terze hanno portato la «non autorizzazione» dei loro genitori alle uscite e come risposta la preside li avrebbe segnati come «assenti». Lo stesso copione di giovedì mattina, quando altre due classi avrebbero incrociato le braccia per lo stesso motivo, restando a scuola per protesta.Dopo la prima rimostranza degli studenti, ieri la replica. A non andare giù ai ragazzi del «Sannazaro» è la scelta delle tipologie di uscite curriculari effettuate quest’anno dalla dirigente scolastica Laura Colosimo: visite alla Floridiana, ovvero uno dei posti maggiormente noti agli studenti che vivono in gran parte a poche centinaia di metri dal parco e dove sarebbe stato detto di loro vagare nell’area durante le ore didattiche; e soprattutto in stabilimenti balneari, questi ultimi persino a pagamento. Ieri gran parte dei ragazzi delle terze B ed N si sono recati a scuola presentando un documento firmato dai genitori. Non li hanno voluti autorizzare all’uscita didattica che, secondo il Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa), è «un’offerta non obbligatoria, quindi noi genitori abbiamo il diritto di non volerlo, preferendo ore didattiche con lezioni frontali in aula».