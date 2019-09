Venerdì 20 Settembre 2019, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 14:10

Stamattina a Sant'Antimo un 31enne originario del Bangladesh è stato colpito con quattro coltellate all'addome. I carabinieri (tenenza Sant'Antimo e sezione operativa compagnia Giugliano) indagano per identificare l'aggressore e stabilire il movente. Il ferito, ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata, non è in pericolo di vita: sarà sottoposto a intervento chirurgico.