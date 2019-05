Sabato 25 Maggio 2019, 13:08

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini spaccio Salvatore Di Domenico, un 33enne incensurato di Sant’Antimo, bloccato al corso Europa al confine tra Sant’Antimo e Melito. Perquisito perché trovato in atteggiamento sospetto, è stato sorpreso in possesso di 3 stecchette di hashish del peso totale di 14 grammi. Ma il 33enne aveva anche le chiavi di un’auto diversa da quella che stava guidando. La vettura è stata trovata a Casavatore, parcheggiata in via della Madonnina. All’interno i carabinieri hanno trovato 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti sotto al sedile anteriore lato passeggero e 100 grammi di cocaina nel cruscotto.