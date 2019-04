Maestra morta in casa in un lago di sangue, sarà l'autopsia a chiarire le cause

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 08:30

Una devastante ferita alla testa. Il corpo senza vita trovato sotto il tavolo della cucina e intorno numerosi fazzolettini di carta intrisi di sangue. È questa la raccapricciante scena che si è presentata l'altra sera ai carabinieri quando sono entrati nell'abitazione di Giovanna Borzacchiello, 67 anni, maestra elementare in pensione, trovata priva di vita in una larga pozza di sangue nella cucina della sua villetta a piano rialzato dove viveva da sola in via Amendola, una traversa di via Roma a Sant'Antimo.A dare l'allarme era stata la collaboratrice domestica della maestra, che era ritornata in via Amendola anche di pomeriggio, visto che nella stessa mattinata, quando si era recata a casa della donna, dopo aver bussato più volte senza avere risposte, se ne era andata credendo che Giovanna Borzacchiello si fosse concessa una delle orami rarissime uscite. La collaboratrice domestica allarmata dalla mancata risposta della donna e per la prolungata assenza si è precipitata a casa di un lontano parente della maestra, che abita a meno di cento metri dal villino. E l'uomo accorso sul posto, dopo aver bussato più volte al campanello e persino con le mani sul portoncino di ingresso senza ottenere alcuna risposta ha aperto con una copia delle chiavi. E di fronte a quella scena agghiacciante ha immediatamente telefonato al 112. La centrale operativa ha girato l'intervento ai militari della locale tenenza, diretta dal tenente Daniele Perrotta che in una manciata di minuti sono giunti sul posto, contemporaneamente ad un'ambulanza del 118. E ai sanitari del servizio di soccorso non è rimasto altro che constatare il decesso della maestra che, secondo una prima valutazione del medico, sarebbe avvenuto tra le otto e dodici ore prima della scoperta del cadavere.