Sant'Antimo, il regalo per Gaetano: uno scooter che «sostituisce» le gambe

Le misteriose e sorprendenti strade della solidarietà. Uno scooter elettrico dotato di tutti i supporti per una piena e sicura mobilità esterna per i disabili è stato donato a Gaetano Barbuto, il 22enne di Sant'Antimo, aggredito a colpi di pistola alle gambe e poi sottoposto a una doppia amputazione di entrambi gli arti inferiori. Il mezzo, dal costo che supera i diecimila euro, consentirà a questo bravo ragazzo, figlio di persone per bene, di poter iniziare a uscire in modo autonomo dopo oltre quattro mesi di autentico calvario. Una boccata di ossigeno, in attesa di recarsi a Bologna per affrontare ancora la ripida salita della riabilitazione e rieducazione necessarie per meglio padroneggiare le protesi bioniche, per le quali sono stati raccolti circa quarantamila euro, quasi la metà della somma occorrente.

Ieri mattina nel luminoso cortile di via Spagna a Sant'Antimo, dove abita con la mamma, Gaetano davvero emozionato ha incontrato il suo benefattore, Alessandro Bernardini, 80 anni, da Desenzano sul Garda, ma rapito dalla Sicilia, un personaggio che sembra uscito da un romanzo d'acqua dolce e di mare. Due giri del mondo in solitario, skipper del prototipo del Moro di Venezia, secondo ai mondiali di vela a Porto Ercole, e dopo aver ammainato le vele, invece di tornare in riva al lago si è messo a costruire barche a Milazzo dove vive con Giulio un asino di Pantelleria, «fedele come un cane da riporto», dice sorridendo Alessandro Bernardini.

«La vicenda di Gaetano mi ha toccato nel profondo. È terrificante quanto gli è accaduto. E così ho deciso di portargli questo scooter elettrico che era di mio zio Marco Bormolini, pilota delle Mille Miglie negli anni cinquanta, che lo ha utilizzato davvero poche volte negli ultimi mesi della sua vita. E poi grazie ad amici della Finanza, sono riuscito a mettermi in contatto con Gaetano e la sua meravigliosa famiglia per consegnargli queste «gambe provvisorie e consentirgli di muoversi».

Ieri, con il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, c'è stato un emozionante incontro e la consegna del dono. «Sono davvero felice ha detto Gaetano amorevolmente assistito dalla mamma e dalla zia Rosaria Barbuto non tanto per lo scooter che pure mi sarà utile, ma perché un uomo così vissuto mi ha tenuto nei suoi pensieri e nel suo cuore». Borelli ha di nuovo lanciato la raccolta fondi per far camminare Gaetano.





