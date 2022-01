Sant'Antimo, difende una collega molestata nel supermercato da un cliente: accoltellato

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono intervenuti questo pomeriggio in un supermercato di via Appia. Un 53enne ha colpito con diverse coltellate un 44enne. Il 53enne stava infastidendo una dipendente quando il 44enne, suo collega di lavoro, è intervenuto per allontanarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il più giovane è stato ferito. E’ stato trasportato all’ospedale di Aversa, non in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e sarà tradotto al carcere di Poggioreale.

