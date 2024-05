È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue «0 Negativo» o «A Negativo», due gruppi sanguigni purtroppo molto rari e non facili da trovare.

Europa Verde e La Radiazza - con il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli - lanciano l'appello a recarsi al centro trasfusionale del Pausilipon per effettuare una donazione di sangue. «Venite in tanti - dice - è molto importante anche se avete altri gruppi sanguigni perché in ogni caso c'è sempre necessità di sangue».

Lo stesso Borrelli donerà il sangue venerdì 17 maggio con altri cittadini alle 11,30 al Pausillipon. «In Campania - sottolinea il parlamentare - non facciamo bella figura con le donazioni, le nostre emoteche sono costantemente vuote e quasi siamo dipendenti dalle altre regioni per gli approvvigionamenti di sangue. Se si donasse con regolarità, e non soltanto quando vengono fatti degli appelli urgenti, le emergenze non si creerebbero. Bisogna ricordare che a necessitare di sangue potrebbe anche essere un nostro familiare, un nostro amico, una persona cara, noi stessi e per questo va compiuto questo doveroso atto d'amore e di altruismo. D'altronde perdere 15-20 minuti del nostro tempo, ricevendo in cambio anche colazione ed analisi del sangue gratuiti, non è questo gran sforzo. Inoltre prima del prelievo viene fatto un controllo generale della salute con relativa visita gratuita che è sempre utile fare».