Napoli, sanzionate 2 aziende tessili: «Nessuna sicurezza e lavoro a nero»

Nella giornata di ieri 29 giugno, nell’ambito dei controlli coordinati carabinieri tutela del lavoro ed ispettorato del lavoro di Napoli, in un comune dell’hinterland napoletano è scattato un blitz congiunto in un capannone presso cui operavano due aziende manifatturiere operanti nel settore della lavorazione cascame tessile (riciclaggio di indumenti). L’operazione ispettiva è stata orientata al contrasto alla diffusione della illegalità nel settore manifatturiero, che notoriamente assurge agli onori della cronaca per la forte presenza di lavoro irregolare finalizzato ad abbassare illecitamente il costo del lavoro nella filiera produttiva, generando forti distorsioni del mercato del lavoro in danno alla corretta concorrenza tra le imprese.

Per l’occupazione dei lavoratori privi di ogni copertura previdenziale ed assicurativa saranno contestate sanzioni amministrative per violazione della normativa a tutela delle condizioni di lavoro per 31.750 euro, oltre ai recuperi previdenziali ed assicurativi.

La corsa al ribasso del costo del lavoro induce poi anche a risparmiare sui costi della sicurezza, esponendo le maestranze irregolari a forti rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. In particolare, per una delle ditte è stata accertata l’assenza di nomina responsabile del servizio di prevenzione, la mancata nomina del medico competente, il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la mancata nomina degli addetti ai servizi di primo soccorso ed antincendio, nonché l’assenza delle visite mediche e della necessaria informazione e formazione per l’esercizio delle mansioni con riguardo a ben 10 lavoratori su 28 complessivamente presenti nell’unità produttiva. Sono state pertanto adottati n. 9 provvedimenti di prescrizione a porre tempestivamente in essere tutte le misure occorrenti a ripristinare le condizioni di sicurezza del lavoro nell’unità produttiva e contestate per violazione della normativa a tutela della sicurezza sanzioni per circa 65.511 euro.

Per entrambe le imprese, con provvedimento dell’ispettorato del lavoro è stata disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale per occupazione di lavoratori al nero nell’unità produttiva e/o per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Dei sei lavoratori completamente al nero ben tre risultavano anche percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Per i lavoratori percettori indebitamente del reddito di cittadinanza è stata inviata notizia di reato alla autorità giudiziaria e disposta la revoca dei benefici