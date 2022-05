Napoli, sanzioni nel centro storico: multati i locali e gli automobilisti

Movida, al centro dei controlli nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, in via Duomo, in via Mezzocannone, in via Costantinopoli e in largo Banchi Nuovi: identificate 25 persone e accertamenti in 4 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per inosservanza dell’ordinanza sindacale relativa alla diffusione della musica oltre l’orario previsto. Non solo. Nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer identificate altre 59 persone, controllati 9 locali commerciali e, con il sostegno dei vigili urbani, i poliziotti hanno contestato 40 violazioni del codice della strada in materia di circolazione nei centri abitati e in una violazione del codice della strada per sosta vietata e rimosso un veicolo in divieto di sosta.

