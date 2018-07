Martedì 17 Luglio 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 10:36

Sassaiola contro un'ambulanza del 118 bersagliato da lanci di pietre mentre si stava recando su un intervento. L'episodio è accaduto ieri, in tarda serata, quando la postazione di Miano è stata allertata per soccorrere un paziente con “sospetta lesione ossea all' arto inferiore”.Erano circa le 22.00. quando il mezzo di soccorso che si stava dirigendo verso via Arenaccia, è stato colpito più volte da sassi che hanno lesionato il portellone laterale ed il parabrezza dell'ambulanza. L’autista del 118 ha fermato immediatamente il veicolo e l’equipaggio ha allertato la centrale operativa che a sua volta ha inviato, in sostituzione sull’intervento la postazione 118 del San Gennaro.Sul posto sono giunte due volanti della polizia che hanno verificato e verbalizzato quanto accaduto. Per l’Associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" si tratta del 50esimo episodio di violenza contro sanitari da inizio anno. «Siamo basiti per il gesto di estrema ferocia che ha colpito l’equipaggio e che poteva mettere a repentaglio l’incolumità dei soccorritori--hanno dichiarato dall'associazione - ci auguriamo che sia stata una “bambinata” perché se lo avessero fatto degli adulti vuol dire che c’è un odio nei nostri confronti immotivato».«Siamo stanchi di assistere a queste scene di “guerriglia urbana”» concludono i sanitari dell'associazione impegnata in una campagna di sensibilizzazione contro le violenze ai danni del 118.