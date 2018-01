Giovedì 25 Gennaio 2018, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autobus di linea è stato danneggiato a colpi di pietre oggi pomeriggio a Scampia. La vettura dell’Anm, della linea R5, stava procedendo lungo via Labriola quando alcune persone non identificate dai lati della strada hanno cominciato a lanciare sassi. Uno di questi ha colpito l’autobus su un finestrino del lato destro, mandandolo in frantumi. Dopo il raid i responsabili si sono immediatamente dileguati. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Non risultano feriti.