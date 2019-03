Napoli, sassi dopo la sconfitta al rione Sanità: «Siamo tutti sconfitti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 20 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni domenica in Campania giocano trentacinquemila ragazzi tesserati Figc tra i cinque e i sedici anni. Dodicimila gare l'anno per quasi 600 società. Un esercito che vive le criticità di un territorio fatto anche di devianza giovanile. L'aggressione di Sporting Spaccanapoli-Barone Calcio è avvenuta al termine di una partita di sedicenni, come raccontato dal Mattino. «Se qualcuno dei nostri è coinvolto sento di aver fallito», ha detto Laura Salzano dello Sporting Spaccanapoli. «Un episodio come questo è gravissimo, ma va visto in maniera avulsa dal terreno di gioco. «Il calcio non c'entra. La maggior parte delle nostre scuole calcio lavorano in situazioni di rischio minorile. È una sfida da vincere e tante sono meritorie». Parola di Giuseppe Madonna, coordinatore del Settore Giovanile Scolastico della Campania. I progetti sono tanti: «Si va da quelli nelle scuole con oltre 60 istituti che stanno partecipando agli incontri contro la devianza, alla presenza di psicologi che insegnino i ragazzi il giusto valore dello sport». Valori che non devono perdersi. «Certo l'episodio della Sanità deve far riflettere. Ma è un incidente di percorso che ci deve spingere a lavorare più e meglio. Non vedo una recrudescenza degli episodi di violenza. Non vedo un clima pesante. L'episodio c'è, ma non è la normalità». E allora il problema dov'è. «Spesso questi ragazzi sono anche lasciati a loro stessi e le società sono la prima agenzia giovanile».