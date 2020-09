Covid in Campania, 24 positivi in una casa per anziani ​nel Napoletano

In una struttura per anziani di Saviano, in provincia di Napoli, sono stati riscontrati 24 casi di positività al Covid-19. La scoperta a seguito del ricovero, presso l’ospedale di Nola, di un’ospite per un sospetto attacco ischemico transitorio (tia), avvenuto lo scorso 17 settembre.

Dagli esami effettuati, test sierologico positivo e successivo tampone naso faringeo anche esso positivo, è stato scoperto per la stessa paziente la positività al Coronavirus. Il giorno successivo, l’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato l’esito alla direzione della struttura per anziani e all’unità operativa di prevenzione collettiva (Uopc) che ha allertato il referente aziendale per l’emergenza Covid-19 nelle residenze e strutture socio sanitarie Antonio Coppola.

E’ stata così contattata la direzione della casa di riposo e predisposto i tamponi per tutti gli ospiti e operatori: procedura effettuata sabato 19. Il 20 sera sono stati comunicati dal laboratorio gli esiti dei tamponi che mostravano il contagio da covid per 17 ospiti e 7 operatori. Il 21 mattina – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria locale – la direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud ha nominato commissario straordinario per l’emergenza covid alla casa di riposo San Giovanni.



