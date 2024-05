Sbloccate le risorse per avviare la coprogettazione del piano di rigenerazione urbana e sociale di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. La riqualificazione del complesso popolare coinvolge residenti e altri cittadini così da creare un dialogo tra amministrazione comunale, altri enti e territorio. Il lavoro è fondamentale per mettere in campo servizi sociali e culturali a favore del popoloso complesso abitativo reso celebre dal Maradona di Jorit.

APPROFONDIMENTI Napoli e Pnrr, sprint sui progetti Taverna del Ferro, il cantiere nei tempi Maradona, murale al Bronx di Napoli Est: incontro in Municipalità con Jorit

Stando agli atti il Comune di Napoli ha a disposizione tre milioni e 600mila euro per le spese di coprogettazione con il terzo settore e per servizi annessi. Si tratta, in particolare, di un percorso di condivisione e di altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto finanziato con 106 milioni e mezzo di euro con Pnrr e PON Metro Plus. Tra gli obiettivi da raggiugere il potenziamento dei servizi sociali e culturali.

Il fondo è ora utilizzabile dopo la variazione al bilancio 2024/2026 decisa da Palazzo San Giacomo attraverso una delibera della giunta comunale. Per il 2024 ci sono due milioni e altri 1,4 per l'anno prossimo. «La scadenza del finanziamento comporta la necessità di procedere all'affidamento delle attività in tempi brevi», si legge nell'atto nato su proposta dell'assessore al bilancio e al patrimonio. Il percorso - il cui servizio è già stato affidato a realtà del terzo settore lo scorso autunno - è utile a realizzare laboratori, incontri e altre iniziative di co-progettazione con l'obiettivo di creare sinergie e scambio di esperienze e competenze tra abitanti, realtà territoriali e amministrazione pubblica e per favorire una gestione ottimale dell'intervento di rigenerazione urbana.

Dalla transizione abitativa - i residenti, infatti, dovranno lasciare le palazzine del Bronx per trasferirsi nelle nuove case - al presidio dei cantieri fino alla futura gestione delle aree da costruire quali aree verdi e altri spazi comuni. La sfida più ampia è, dunque, costruire i servizi utili allo sviluppo del “nuovo quartiere” nel cuore di San Giovanni a Teduccio.

La mancata attivazione della co-progettazione è tra i motivi che hanno scatenato la protesta dei residenti e del comitato di lotta ex Taverna Del Ferro che due giorni fa hanno simbolicamente occupato i locali della vicina sede municipale. Al centro della mobilitazione anche il blocco del cantiere e l'assenza di operai e di progressi nello spazio di fronte alle attuali palazzine del cosiddetto Bronx.

Queste e altre questioni - come l'interdittiva che ha colpito l'impresa appaltatrice dopo un'inchiesta giudiziaria - saranno al centro del confronto degli abitanti con il sindaco Gaetano Manfredi: appuntamento fissato per il primo pomeriggio di venerdì 31 maggio. I residenti attendono rassicurazioni sull'ambizioso progetto e tempi certi sul riavvio delle attività ai piedi delle fatiscenti palazzine dove sorgeranno le prime nuove abitazioni, parcheggi e servizi.