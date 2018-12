Napoli, scacco alle finte assicurazioni auto: stop a un giro di 6 milioni in 10 mesi

;



5) www.subitoassicura.com ;



2} www.martiniassicura.com ;



6) www.genialassicura.com ;



3) www.morettiassicurazioni.com ;



7) www.reportinterno.com ;



4} www.perrottabroker.com ;



8) www.rcatemporanea.com.

Giovedì 27 Dicembre 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord i Carabinieri del Nucleo Investigativo -Sezione Indagini Telematiche- del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Napoli Nord e poi convalidato dal GIP a carico di 12 persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.Le attività investigative sono state svolte con la collaborazione dell'ufficio centrale antiriciclaggio di Poste Italiane e hanno permesso di raccogliere numerosi indizi circa l’esistenza di un sodalizio criminale - operante dal 2015 su tutto il territorio nazionale - dedito alle truffe online: si stima la stipula di migliaia di falsi contratti assicurativi RC Auto attraverso siti web riferibili a finti broker assicurativi.I documenti d'identità acquisiti delle vittime con la scusa della stipula venivano poi utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente mentre le somme provento delle truffe venivano prima versate su carte prepagate e poi essere trasferite con un vorticoso intreccio di transazioni su altre carte prepagate, prelevate da sportelli bancomat e trasferite mediante bonifici on line.Individuate 498 carte prepagate sulle quali, soltanto nell'arco temporale compreso dal 1 gennaio 2018 al 17 ottobre 2018, sono state accertate movimentazioni in entrata e uscita per circa 6.000.000 di euro facenti parte di un sistema, verosimilmente molto più ampio, riconducibile a persone dello stesso sodalizio.Le indagini hanno consentito di individuare 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro, riconducibili ad un medesimo portale sul quale, nel corso del tempo, venivano collegati con le più svariate e singolari denominazioni:1) galloassicurazion.com;2) studiobovio.com;3) assipuntodrive.com;4) assitempo.net;5} aronabroker.it6) guidiassicura.it;7) assicuratargaprova.it;8) andiassicura.net;9) marottaweb.com;10) reassicurazioni.it;11) b.s.b. broker p/urimandatari lombardia;12) polizzatemporanea.net;13) perrottabroker.it;14) martiniassicura.com;15) ferrarisassicurazioni.com;16) morettiassicurazion.com;17) subitoassicura.com;18) perrottabroker.com;19) genia/assicura.com.I siti sottoposti a sequestro sono:1} www.ferrarisassicurazioni.com