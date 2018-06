Martedì 5 Giugno 2018, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 12:09

I carabinieri li hanno sorpresi mentre caricavano sulla loro automobile quattro pneumatici, appena smontati da una Citroen Cactus in sosta. E, nel veicolo, hanno trovato altre quattro ruote, tolte da una Fiat 500 lasciata su un cric poco distante. Alfonso di Domenico, 35 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, di Secondigliano, e Nunziata Iodice, 18 anni, di San Pietro a Patierno, sono stati arrestati dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli per furto. I due, intorno alle 5.30 della notte tra lunedì e martedì, erano in via Giulio Natta, a Fuorigrotta, nella zona del parco San Paolo, di recente teatro di numerosi furti di questo tipo. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. Sono stati giudicati per direttissima: lei è stata condannata a 8 mesi con pena sospesa, lui a 1 anno e 8 mesi agli arresti domiciliari.