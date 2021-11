Napoli, scalatori in azione per la messa in sicurezza del costone tufaceo a Mergellina.

Nonostante il maltempo, diversi scalatori sono impegnati in queste ore, sul costone tufaceo retrostante l'Ostello della Gioventù a Mergellina.

L'intervento di messa in sicurezza e consolidamento di una porzione di costone demaniale, sito in Napoli alla Via Salita della Grotta in località Piedigrotta, contenuto in un progetto dell' Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, si è reso necessario per proteggere l'abitato sottostante dal rischio idrogeologico, che in questa zona sembra essere abbastanza elevato.

In particolare, il costone tufaceo di Mergellina, formato da tufo giallo napoletano, è caratterizzato in alcuni tratti, da una struttura massiva e ondulata, con matrice da sabbioso grossolana, contenente elementi pomicei.