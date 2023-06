Napoli, ​a Scampia arrestato un uomo per evasione

Sabato sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Peppino Impastato accertando che lo stesso, identificato per un 39enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; pertanto lo hanno arrestato per evasione.