Napoli, uomo fermato a bordo di un'auto rubata e denunciato

Stanotte gli agenti del commissariato di polizia di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per una segnalazione di un’autovettura rubata, in movimento su via Antonio Labriola.

I poliziotti, poco dopo, hanno incrociato l’auto segnalata con tre persone a bordo all’altezza della rotatoria di via Ghisleri in direzione di viale della Resistenza, ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Ghisleri dove i tre occupanti hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi, ma uno dei passeggeri è stato raggiunto e bloccato, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le loro tracce; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata nella stessa giornata a Marano di Napoli.

Un 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.