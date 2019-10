Sabato 19 Ottobre 2019, 16:06

Gli agenti del Commissariato Scampia, in seguito ad una attività investigativa, sono intervenuti in un’abitazione nei pressi di via Copernico.Lì hanno trovato, nascosti in un doppiofondo dello sgabuzzino, due pistole semiautomatiche Beretta; un revolver con matricola abrasa; 2 caricatori per pistole semiautomatiche; 206 cartucce di vario calibro; 3 panetti di hashish del peso di circa 300 grammi ed un bilancino di precisione.A.P. e E.G., coniugi napoletani di 59 e 52 anni, sono stati arrestati per detenzione di arma clandestina, armi comuni da sparo, ricettazione delle stesse armi e detenzione di sostanza stupefacente.