Napoli, a Scampia eseguito un provvedimento di carcerazione per un 42enne

Nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2023 gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in un’abitazione di via Labriola dove hanno trovato quattro persone accertando che una di esse, un 42enne napoletano, era destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il provvedimento era stato emesso il 5 luglio 2022 dalla procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli. L'uomo, dovendo espiare la pena residua di 3 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso e in materia di stupefacenti, commessi a Napoli nel 2012, è stato arrestato.