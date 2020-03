Napoli, a Scampia 52enne evade dai domiciliari: bloccato

LEGGI ANCHE

A Napoli, nel quartiere Scampia, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per evasione A.T., 52enne del poso già noto alle forze dell’ordine.I militari lo hanno controllato presso la sua abitazione ma non c’era. Lo hanno atteso e mentre saliva le scale di casa è stato bloccato. L’arrestato è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.