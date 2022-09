Scampia, evade dai domiciliari: denunciata 28enne napoletana

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Resistenza all’angolo con via Antonio Labriola hanno notato una persona a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato la donna la quale, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito generalità false ed hanno, altresì, accertato che la stessa si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Una 28enne napoletana è stata denunciata per evasione e per false dichiarazioni a pubblico uufficiale sull’identità personale; infine, le è stata contestata una violazione del codice della strada per guida senza patente.