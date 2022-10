Scampia, shop della droga in via Ghisleri: arrestato pusher, è caccia al complice

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emanuele Carbone, ventitreenne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine. Era in via Ghisleri insieme a un complice sfuggito al blitz.

La perquisizione effettuata dai militari ha permesso di sequestrare ventitré “palline” di cocaina, trentadue dosi di eroina, quattordici di crack e trentadue di cobret. Un variegato campionario di stupefacenti finito nella rete dei carabinieri e costato al ventitreenne le manette. Carbone è in carcere, è caccia al complice.