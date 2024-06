Napoli, donna tenta il suicidio lanciandosi dal terzo piano a Scampia, salvata dal 118

Nelle prime ore del mattino, in via Labriola a Scampia, una donna di 52 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal terzo piano di un condominio. Grazie alla tempestività e alla competenza dell'equipaggio del 118, la donna è stata soccorsa e portata al pronto soccorso in condizioni stabili.

L'allarme è scattato alle ore 4:41 quando la postazione di pronto soccorso è stata allertata per un defenestrato.

La notizia è stata condivisa sulla pagina facebook "Nessuno tocchi Ippocrate", che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dai soccorritori del 118 e l'efficacia del loro intervento in situazioni di emergenza.

L'equipaggio è arrivato sul posto solo quattro minuti dopo la chiamata, trovando la donna riversa al suolo. Nonostante la gravità delle sue condizioni, il rapido intervento dei soccorritori è stato cruciale. Hanno immediatamente bloccato le emorragie, stabilizzato gli arti fratturati e avviato una terapia reintegrativa di liquidi.

Dopo aver reperito un accesso venoso, hanno deciso di non aspettare un'ambulanza medicalizzata per evitare ulteriori perdite di tempo e si sono diretti immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. La donna è arrivata viva e vigile al pronto soccorso, dove è stata affidata alle cure dei medici.