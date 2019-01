Scampia, topo morto in un'aula: lezioni sospese alla Pertini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Gennaio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza topi a Scampia. Un ratto morto è stato ritrovato all'interno di una scuola del quartiere costringendo il dirigente scolastico a lasciare a casa gli alunni in attesa della derattizzazione eseguita in realtà in tempi rapidissimi, alla Pertini, di via Fratelli Cervi.Le denuncia è stata fatta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha lamentato anche la mancanza di riscaldamento in un liceo di Fuorigrotta.