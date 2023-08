Scampia, in fiamme la Vela Rossa: distrutti decimo e undicesimo piano

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 22 alla Vela Rossa di Scampia. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il decimo e l'undicesimo piano dell’edificio nel quale ancora risiedono molte persone.

Subito è scattato l’allarme ai vigili del Fuoco che sono giunti rapidamente sul posto con più autobotti e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento che, però, si sono rivelate molto più problematiche del previsto.

In zona sono state concentrate anche auto della polizia e dei carabinieri per dare il loro contributo. Decine di persone si sono riversate in strada mentre le fiamme si allargavano man mano di abitazione in abitazione. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti e non sono segnalati dispersi anche se sarà necessario attendere il definitivo spegnimento delle fiamme per verificare che nessuno sia rimasto coinvolto.