Martedì 8 Gennaio 2019, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 13:50

Dietro la lotta per l'assegnazione dei nuovi alloggi popolari agli abitanti delle Vele di Scampia «c'è una lotta del comitato, degli abitanti delle Vele ma anche dell'amministrazione comunale. Entro i primi di febbraio tutti i nuclei assegnatari si trasferiranno materialmente negli alloggi nuovi, il giorno dopo si cantierizza e da quello che so ci vorranno una trentina di giorni per arrivare all'abbattimento». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione dell'assegnazione dei 60 alloggi popolari per i nuclei familiari delle Vele. «Siamo al countdown finale - ha spiegato de Magistris - l'emozione è grande, è un obiettivo raggiunto a cui ne seguiranno altri. È il primo di tre abbattimenti, delle Vele verde, rossa e gialla. Sulla Facoltà di medicina sono stati sbloccati tutti i problemi, siamo ai lavori finali. Credo che sia una svolta per Scampia, per Napoli, per il Sud, per il Paese».