Napoli, scappa dai controlli e danneggia auto della polizia: arrestato 37enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale danneggiando anche l’auto di servizio fino a quando, dopo un tentativo di fuga, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Trinchera.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che, il predetto era destinatario di ordinanza di applicazione della misura di presentazione alla polizia giudiziaria. Pertanto, l’indagato, un 37enne con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.