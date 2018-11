Napoli, non si ferma all'alt dei carabinieri e viene bloccato con la droga: in manette

Domenica 18 Novembre 2018, 13:27

Arresto con inseguimento a Napoli, dove un 51enne della zona di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine, alla guida della sua auto non si è fermato all'alt intimato dai militari dell'Arma in via del Riposo. L'uomo è stato raggiunto e bloccato al termine di un concitato inseguimento, nel corso del quale aveva tentato di disfarsi di una busta lanciandola in corsa dal finestrino, gesto che non è sfuggito ai carabinieri che l'hanno sequestrata. All'interno hanno trovato 10 stecchette di hashish avvolte in carta argentata e pronte per lo smercio al dettaglio.Il 51enne è stato sottoposto a perquisizione sul posto ed è stato trovato in possesso di altre 17 stecchette, per un totale di circa 75 grammi, e della somma di 195 euro in banconote di vario taglio che gli è stata sequestrata perché ritenuta provento di attività illecita. Nella sua abitazione, poco distante, sono stati trovati e sequestrati 10 panetti di hashish da 100 grammi l'uno. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.