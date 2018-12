Giovedì 6 Dicembre 2018, 16:57

Da domani e per tutti i fine settimana fino a Natale sarà in vigore il senso unico pedonale nella zona dei Decumani. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il provvedimento prevede l'istituzione «in caso di necessità» del senso unico pedonale da via San Gregorio Armeno dall'intersezione con via San Biagio dei Librai- vico Figurari in direzione di piazza San Gaetano. Nelle giornate del venerdì, a partire da domani 7 dicembre, il senso unico potrà essere istituito dalle ore 15 alle ore 21, mentre nelle giornate di sabato e domenica la regolazione del flusso pedonale sarà in vigore dalle ore 9 alle 21, mentre nel giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre, il provvedimento si applicherà dalle ore 9 alle ore 15.Nell'ordinanza si specifica che, fermo restando i giorni, gli orari e le strade indicate, «l'attuazione del dispositivo di sicurezza per i flussi pedonali a senso unico verrà concretamente attuata, con la collaborazione degli operatori del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle associazioni riconosciute, su disposizione dell'ufficiale di Polizia locale più alto in grado, comandato dal Comando generale della Polizia locale in servizio nei Decumani, che valuterà le condizioni di necessità per il tempo necessario al superamento della situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità». Il provvedimento - come si legge nel testo - è stato deciso e firmato dal sindaco in virtù «della particolare conformazione dell'area interessata che nel periodo natalizio viene visitata da numerosissimi turisti, con particolare riferimento a San Gregorio Armenio, 'la via dei pastorì, dove si creano, per l'enorme flusso pedonale, intralci ad eventuali mezzi di soccorso e di emergenza con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità compromettendo gli standard minimi di sicurezza».