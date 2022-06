Napoli, schiaffeggia un carabiniere durante il corteo: denunciato 23enne

«Per curiosità». Così un 23enne incensurato ha spiegato il suo gesto senza senso. Il giovane ha colpito improvvisamente un carabiniere in piazza San Giacomo a Napoli, durante la manifestazione organizzata in occasione della “giornata mondiale del rifugiato”. Con lui un migliaio di persone, in corteo da piazza Garibaldi fino ad arrivare a Piazza San Giacomo. Qui il ragazzo si è avvicinato al contingente del reggimento Campania e ha schiaffeggiato il militare. Quando è stato identificato, non ha opposto alcuna resistenza e dato quell'assurda motivazione. Denunciato a piede libero,

APPROFONDIMENTI CRONACA Roma, incidente sull'Appia: moto in fiamme dopo scontro con auto.... IL CASO Sedicenne accoltella un coetano arrestato per tentato omicidio L'ORRORE Monterotondo, donna denuncia: «Sono saliti in auto e mi hanno...