Napoli, schiaffo all'insegnante delle medie: tredicenne sospeso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 17 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno schiaffo violento contro l'insegnante, la caduta e il ricovero in ospedale. Questi i fatti accaduti, ieri mattina, tra le mura dell'Istituto comprensivo Rodari-Moscati di Miano, periferia settentrionale di Napoli spesso ferita da criminalità e violenza. Stavolta però non c'è nessun bullo, e nemmeno uno studente particolarmente difficile, anche se il gesto compiuto in classe da un 13enne ha sorpassato ogni limite causandone la sospensione immediata fino alla fine dell'anno. Alle 11,30 di ieri, la giornata nel plesso in via Lombardi che accoglie le classi medie, trascorreva normalmente tra lezioni e preparazioni per le prove Invalsi. Uno degli studenti di terza, però, aveva manifestato con una certa insistenza la volontà di trascorrere parte della lezione con la docente di sostegno che assisteva un suo compagno disabile e che, a quell'ora, si trovava in un'altra classe. Lo studente però non aveva diritto a quel sostegno e soprattutto nessuna necessità di avere una assistenza speciale dal punto di vista didattico e educativo.