Napoli, incidente al Corso Vittorio Emanuele: donna di 73 anni cade dallo scooter e muore

Sabato 26 Maggio 2018, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 21:26

Incidente mortale su corso Vittorio Emanuele, dove ha perso la vita una 73enne napoletana. L' anziana si trovava a bordo di uno scooter guidato dal marito di 70 anni che ha perso il controllo del mezzo intorno alle 17.Nell'impatto al suolo, del quale ancora si devono accertare dinamica e cause, sono rimasti feriti entrambi gli anziani. L'uomo ha riportato solo lievi escoriazioni alle mani mentre la donna, ricoverata all'ospedale Cardarelli per gravi politraumi in varie parti del corpo, è deceduta in ospedale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della Sezione Infortunistica stradale comandata da Antonio Muriano che hanno sequestrato il veicolo e la salma, come disposto dall' autorità giudiziaria, è stata traferita nel reoarto di medicina legale del Policlinico Federiciano.Gli agenti municipali non escludono che l'anziano centauro possa aver frenato e perso il controllo dello scooter per paura o nel tentativo di evitare gli scooter provenienti dalla corsia opposta.