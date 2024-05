Napoli, sciolto il sangue di San Gennaro per i cattolici cinesi in visita in Duomo

Il sangue si è sciolto quasi subito, dopo poche preghiere. E l'emozione era palpabile tra i cinesi cattolici arrivati da tutt'Italia e anche dall'estero (in tre dal Canada) per celebrare in Duomo, nella Cappella di San Gennaro, i trecento anni dalla fondazione a Napoli del Collegio dei Cinesi.

Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella, ha mostrato la reliquia ai fedeli che avevano chiesto con il loro cappellano napoletano, don Paolo Kong, di poter venerare l'ampolla. E il Santo ha risposto alle preghiere. Un sacerdote bilingue, italiano-cinese, ha tradotto all'istante la presentazione della figura di San Gennaro, dell'esame scientifico della reliquia e dei significati simbolici della cappella. Poi la teca è stata portata tra i fedeli perché la potessero venerare da vicino. Il gruppo di cinesi ha anche intonato un canto sul Padre Nostro su una melodia pentatonica orientale. Poi tutti hanno partecipato alla foto ricordo dell'evento sul piazzale della cattedrale. Il Collegio dei cinesi è uno dei primati poco conosciuti di Napoli.

Fu fondato nel 1724 da un missionario originario di una nobile famiglia Eboli, Matteo Ripa che aveva acquistato sulla collina tra la Sanità e Capodimonte la villa Pirozzi.

Ripa, dopo una lunga esperienza tra Canton e Pechino, era tornato in patria e creò a Napoli il collegio della Sacra Famiglia di Gesù Cristo, una istituzione destinata alla formazione di giovani cinesi aspiranti al sacerdozio.

La struttura ottenne oltre che la benedizione del Papa Clemente XII anche l'appoggio del re Carlo d'Asburgo. Ripa, scomparso nel 1746, fu tra i primi ad avvertire l'importanza della conoscenza linguistica reciproca tra Occidente e Oriente per consentire un avvicinamento e la comprensione tra le due civiltà. Il missionario, rimase circa tredici anni alla corte imperiale e tenne un diario quotidiano registrando tutti gli eventi di cui fu testimone o protagonista. Materiale di estrema importanza e interesse per gli storici delle missioni cristiane in Cina.

Una volta a Napoli scrisse anche una “Storia della fondazione della Congregazione e del Collegio de’ Cinesi sotto il titolo della Sacra famiglia di G. C. scritta dallo stesso fondatore M. R. e de’ viaggi da lui fatti” pubblicata nel 1832 presso la Stamperia Manfredi.

Un libricino che nel 1983 l'Istituto Universitario Orientale ha fatto ripubblicare in copia anastatica. L'antica villa sulla collina di Capodimonte ospita attualmente l'ospedale Elena d'Aosta ma nel 1888 è stata la prima sede dell'Istituto universitario Orientale, ancora oggi ponte di contatti culturali e linguistici con la Cina.