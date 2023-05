Napoli, sciopero di 24 ore dei trasporti pervisto per giovedì 25 maggio: «Ci battiamo per i diritti»

Sciopero dei trasporti previsto giovedì prossimo, 25 maggio, a Napoli. Il servizio sarà comunque garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle 20: «L’eventuale interruzione del servizio – si legge nella nota Anm - verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con modalità e orari di prime e ultime partenze disponibili».

In discussione sono gli aumenti salariali non garantiti, indicizzazione dei salari all’aumento reale del costo della vita.

L’usb si batte dunque contro il nuovo codice degli appalti, destinato a liberalizzare l’intero sistema con conseguenze drammatiche sulla sicurezza e aumentando in questo modo precarietà, riscattabilità e illegalità diffusa sui posti di lavoro. Resta aperta la discussione sul cosiddetto decreto Cutro che riporterà nella clandestinità migliaia di lavoratori migranti, costringendoli in una condizione di assoluta schiavitù. Ed ancora, la detassazione delle pensioni in linea con gli altri paesi europei e le pensioni minime a mille euro.

Per l’Usb è necessario discutere su assunzioni nella Pubblica Amministrazione, e sulla stabilizzazione di tutti i precari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati. Inoltre, e non ultima per importanza, la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario.