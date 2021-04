Napoli, sciopero alla Sapna: stop al conferimento dei rifiuti, impianti fermi

E' in corso dalla mezzanotte di ieri lo sciopero dei lavoratori della SapNa, società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli. Fermi i conferimenti agli impianti Tmb (trattamento meccanico-biologico) di Tufino e Giugliano . Secondo i sindacati l' adesione allo sciopero è dell' 80%.

Motivo dello sciopero- afferma la Fit-Cisl - è »la mancanza di una mission aziendale da parte di SapNa«. In una lettera alla Regione, alla Città Metropolitana ed alla Prefettura, il segretario generale Alfonso Langella, il segretario regionale Ciro Bernardo e la componente territoriale Maria Rosa Salvati sffermano che »non esistono atti ufficiali su cosa dovrà fare Sapna nei prossimi anni, questo mette a rischio centinaia di posti di lavoro, È un salto nel buio senza un credibile piano industriale - aggiunge la Fit-Cisl -. l'azienda non ha mai coinvolto le organizzazioni sindacali e le maestranze sono allo sbando. Inoltre con la suddivisione degli Ato senza una regia pubblica unica ma affidata ai singoli Comuni vengono prodotti tre organismi amministrativi con gestione fotocopia del ciclo integrale dei rifiuti e per gli utenti c'è il concreto rischio che aumenti la tariffa dei rifuti».