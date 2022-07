Napoli, continua lo sciopero dei tassisti: piazza Plebiscito occupata da 500 taxi

Piazza Plebiscito occupata da 500 taxi. A Napoli tornano a protestare i tassisti, in agitazione già da alcune settimane. E, per sopperire ai pesanti disagi, Anm ha deciso di potenziare il trasporto Alibus per l'aeroporto, portando le corse da 8 a 15, e impiegando altro personale a bordo.

Non è la prima volta che l'azienda deve ricorrere a questo tipo di misure speciali. Nei giorni scorsi era stata occupata anche piazza Garibaldi, sempre dai tassisti, dove l'assenza di mezzi disponibili aveva lasciato allo sbaraglio decine e decine di turisti che avevano dovuto far ricorso ai mezzi pubblici, già affollatissimi, per raggiungere l'aeroporto o il centro. Code lunghissime si erano, dunque, già verificate anche per il servizio Alibus, da e per lo scalo di Capodichino. E una delegazione di lavoratori era stata ascoltata dal sindaco Gaetano Manfredi, che aveva anche avuto un colloquio telefonico con il vice ministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova. La ragione dello sciopero dei tassisti, che prosegue in tutta Italia, è infatti collegata all'articolo 10 del ddl Concorrenza che può aprire il mercato a altri operatori.