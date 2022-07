Napoli, sciopero dei taxi per 48 ore: adesione quasi totale ma servizi essenziali garantiti

È quasi totale, a Napoli, l'adesione allo sciopero di 48 ore proclamato dai tassisti per protestare contro contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. I disagi maggiori si stanno registrando nella zona di piazza Garibaldi e del molo Beverello. La risposta della categoria nel capoluogo campano, spiega Raffaele Serpico di Unimpresa, «è stata corale, così come sta avvenendo a Roma ed in altre città italiane».

Lo sciopero è stato proclamato per 48 ore «ma ovviamente - aggiunge Serpico - sono garantiti i servizi essenziali».