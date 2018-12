Napoli, scippa un'anziana e la trascina per terra: arrestato 44enne

Domenica 9 Dicembre 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 09-12-2018 12:39

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato Carmine Giordano, 44enne, con pregiudizi di polizia, per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali.I fatti sono avvenuti dopo che un’anziana donna è stata soccorsa dal personale del 118 e dopo essere stata medicata presso il pronto soccorso, ha riferito di essere stata vittima di un tentativo di scippo in via Appulo, quartiere Materdei, da parte di un uomo a bordo di motociclo e che la stessa nel difendere la propria borsa è stata trascinata violentemente ed è caduta a terra riportando varie ferite.L’attività dei poliziotti è stata immediata e grazie all’utilizzo dei precisi dati raccolti e ai sistemi di video sorveglianza si è subito risalito al 44enne. L’uomo è stato bloccato nei pressi della sua abitazione, dopo un vano tentativo di disfarsi delle chiavi del motociclo utilizzato per lo scippo, rinvenuto in una stradina adiacente. L’uomo è stato arrestato in attesa di essere giudicato con rito per direttissima.