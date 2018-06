Napoli, scippa il cellulare a una ragazza mentre è al telefono: arrestato

Giovedì 7 Giugno 2018, 20:17

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bagnoli hanno arrestato Francesco Carandente Sicco, 30enne napoletano, per il reato di furto con strappo.I poliziotti, mentre stavano percorrendo via Costantino Grimaldi, hanno visto un giovane scippare il telefonino dalle mani di una ragazza mentre stava al telefono.Gli agenti dopo un breve inseguimento hanno bloccato il giovane con ancora il cellulare nella mano destra.Il telefonino è stato subito consegnato alla giovane donna, mentre Carandente è stato arrestato, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella mattinata di domani.