Napoli, scippano anziana: carabiniere fuori servizio li insegue e recupera la borsa

Due scippatori, che avevano appena strappato la borsa ad una donna nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, sono stati messi in fuga da un carabiniere fuori servizio. Il militare, che era a bordo della sua auto, ha notato in viale Augusto, due giovani che hanno avvicinato una anziana donna e le hanno strappato la borsa, fuggendo a piedi.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Camorra, l'arsenale del clan nel negozio del fruttivendolo:... L'EPIDEMIA Green pass, il pasticcio dei certificati in Campania: ferme 245mila... LE RIAPERTURE Riaperture, a Napoli Università con lezioni miste ma... IL DELITTO Femminicidio a San Paolo Bel Sito, Ylenia uccisa dal corteggiatore...

Il carabiniere è sceso dalla macchina e li ha inseguiti. I due hanno abbandonato la borsa, che è stata recuperata, ed hanno continuato la fuga. Le indagini per identificarli, con l' aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono in corso.