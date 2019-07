Napoli, Universiadi choc: atleta del Congo rapinato e scaraventato a terra davanti allo stadio San Paolo

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 12:18

La cerimonia d'apertura delle Universiadi era nel suo pieno svolgimento con spettacoli e sfilate quando uno degli atleti partecipanti è stato scippato a pochi passi dello stadio San Paolo. È accaduto intorno alle 22.30 su viale Claudio, a Fuorigrotta.Vittima è un atleta del Congo di 23 anni, rimasto ferito durante lo scippo violento dei malviventi che l'hanno scaraventato a terra per rubargli lo smartphone. In soccorso del giovane sono giunte sul posto le volanti del Commissariato di polizia San Paolo e l'ambulanza del 118 che ha prestato assistenza sanitaria al ragazzo medicato per le escoriazioni riportate nella caduta.L'atleta, successivamente, ha fatto ritorno a Nocera Inferiore dove alberga e dove si è recato in ospedale sebbene non sia stato predisposto il suo ricovero.Sul caso lanciano un monito le associazioni della vigilanza privata impiegata per le Universiadi: «Per questi eventi bisognava triplicare le unità delle forze dell'ordine coadiuvandole con la vigilanza privata», ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Guardie Particolari Giurate.