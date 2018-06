Napoli, scippatore in trappola: ​incastrato dalle telecamere

Martedì 5 Giugno 2018, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso 30 maggio, Antonio Bisaccia, 20enne napoletano, è stato sottoposto a fermo di polizia dai falchi della Squadra Mobile partenopea poiché gravemente indiziato di rapina aggravata, in concorso con altra persona non ancora identificata.Nel tardo pomeriggio una donna, mentre passeggiava con il marito e con un’amica in via Speranzella è stata aggredita da un giovane che, dopo averla strattonata afferrandole con violenza il braccio, le strappava l’orologio marca Guess, procurandole escoriazioni ed ecchimosi, scappando subito dopo, facendo perdere le sue tracce.Subito dopo la denuncia dell’evento criminoso, i poliziotti hanno iniziato una mirata attività investigativa, sostenuta da accurati sopraluoghi e dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, accertando che l’autore del reato, era giunto a bordo di uno scooter Honda PCX di colore bianco, condotto da un altro ragazzo.L’autore del delitto è stato immediatamente riconosciuto e gli agenti si sono posti sulle sue tracce; lo hanno intercettato a bordo dello scooter, gli hanno intimato di fermarsi ma Bisaccia, non aveva alcuna intenzione di aderire alla richiesta, anzi ha tentato di scappare ma è stato immediatamente bloccato.