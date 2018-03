Napoli, arrestato scippatore magrebino: aveva chiesto protezione internazionale

Mercoledì 28 Marzo 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 10:09

A marzo di un anno fa aveva prodotto richiesta di protezione internazionale in Grecia; due mesi fa aveva presentato analoga richiesta in Slovenia: ieri questo cittadino marocchino, da poco 18enne, è stato arrestato in flagrante dagli agenti del commissariato di polizia Vicaria Mercato con l'accusa di scippo.I poliziotti in abiti civili lo hanno notato in piazza Garibaldi mentre, dopo aver avvicinato una turista, le strappava dalle mani il suo iPhone fuggendo. Prontamente intervenuti, gli agenti rincorrevano il giovane, bloccandolo in via Milano.Nelle fasi dell’arresto un poliziotto ha riportato lesioni guaribili in venti giorni. Recuperato il maltolto che è stato riconsegnato alla vittima.