Giovedì 25 Gennaio 2018, 09:26

Due ragazzi di 14 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché, insieme ad un ragazzo di 13 anni, avrebbero rubato la borsa ad una anziana donna. Il fatto è accaduto a Saviano, in provincia di Napoli il 19 gennaio scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i tre in sella ad uno scooter, senza casco e senza assicurazione, avrebbero avvicinato una donna di 73enne del luogo che stava in bicicletta e avrebbero preso dal cestino la borsa contenente documenti e 70 euro.