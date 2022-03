Napoli, strappano la borsa a una turista straniera seduta al tavolino di un locale: due 18enni arrestati

Nella serata del 24 marzo agenti della polizia hanno arrestato E.L. e P.L., entrambi 18enni, per rapina impropria, furto con strappo, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ricettazione e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.

I due, mentre percorrevano via Giovanni Palladino su uno scooter rubato, hanno strappato la borsa contenente denaro, documenti ed effetti personali, a una turista straniera seduta ad un tavolo esterno di un locale. Il raid è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di un negozio. I ragazzi sono stati immediatamente intercettati da una pattuglia e, dopo un lungo inseguimento, sono stati raggiunti e bloccati in via Conte di Castelmola dopo una violenta colluttazione. Due agenti hanno riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in 7 giorni ciascuno; i ragazzi si sono resi responsabili anche del danneggiamento del dispositivo manuale di segnalazione in uso ai poliziotti.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, il triangolo delle rapine: la sfida del clan dei pakistani,... LA CRIMINALITÀ Napoli, arresti oggi: ai Quartieri Spagnoli catturati due rapinarolex... LA CRIMINALITÀ Napoli, difende una turista brasiliana vittima di scippo e viene...

LEGGI ANCHE Napoli, arresti oggi: ai Quartieri Spagnoli catturati due rapinarolex dopo lo scippo a quattro turisti

All’esito della successiva perquisizione personale effettuata a carico dei due, sul passeggero è stato rinvenuto un portafogli contenente documenti ed effetti personali risultato provento di un furto con strappo commesso pochi minuti prima nella vicina via Settembrini ai danni di un’altra donna.